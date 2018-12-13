Новогодняя закупка. Россияне стали тратить больше денег за один поход в магазин

В городах-миллионниках в прошлом месяце средний чек вырос на 7,1%, в пятьсоттысячниках — на 5%, а в стотысячниках — на 3,9%.

В ноябре россияне тратили за один поход в магазин в среднем 528 рублей — на 4,6% больше, чем в октябре. Средний чек при покупке продуктов в Москве по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,6% — до 713 рублей. Результаты исследования сообщили в пресс-службе холдинга "Ромир".

— Рост среднего чека не удивителен в ноябре, так как и общие повседневные расходы россиян также увеличились, вероятно, в силу начала предпраздничной закупки. Однако в прошлом году потребители в ноябре тратили даже несколько больше. За год средний чек сократился на 2,8%, опустившись с показателя в 543 рубля, — говорится в сообщении.

В городах-миллионниках в ноябре размер среднего чека вырос на 7,1%, в пятьсоттысячниках — на 5%, а в стотысячниках — на 3,9%. Однако в годовом выражении только жители мегаполисов показали увеличение среднего чека на 2,9%. В полумиллионниках за год показатель сократился на 6,7%, а в стотысячниках — на 4,3%.

Оказалось, что больше всего денег россияне оставляли в небольших магазинах, торгующих через прилавок, — на 9,5% больше, чем в октябре. В магазинах у дома или дискаунтерах средний чек вырос в ноябре на 7,5%, а в супермаркетах и гипермаркетах — на 5% и 3,5% соответственно.