Россияне не пострадали при крушении поездов в Анкаре

Граждане России не пострадали в железнодорожной катастрофе в Анкаре, где погибло девять человек. Об этом сообщила пресс-атташе Посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

— По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет, — приводит её слова ТАСС.

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasından ilk kareler... pic.twitter.com/2NXOJGpfgd — Fanatik Plus (@fanatik_plus) 13 декабря 2018 г.

По последним данным, жертвами столкновения двух поездов стали девять человек, около 50 пострадали. Лайф публиковал видео с места крушения.