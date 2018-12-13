Россияне не пострадали при крушении поездов в Анкаре

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Россияне не пострадали при крушении поездов в Анкаре

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Граждане России не пострадали в железнодорожной катастрофе в Анкаре, где погибло девять человек. Об этом сообщила пресс-атташе Посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

— По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет, — приводит её слова ТАСС.

По последним данным, жертвами столкновения двух поездов стали девять человек, около 50 пострадали. Лайф публиковал видео с места крушения.

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