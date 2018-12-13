Ударил по голове и сбежал. СК попросил помощи в розыске убийцы пенсионерки

Следственный комитет РФ попросил граждан помочь опознать преступника, напавшего на пенсионерку в Тамбове. Видео с камеры наблюдения, которая сняли его идущим по городу, разметили в соцсетях.

В СК рассказали, что ещё 10 июня этого года на улице Новосёлов неизвестный ударил пенсионерку по голове тяжёлым предметом, а потом забрал сумку и скрылся. Пожилая женщина после травмы скончалась в больнице. Убийцу так и не нашли.

Розыск!



Этот гражданин может быть причастен к смерти 66-летней женщины в Тамбове. 10 июня на улице Новоселов он ударил пенсионерку по голове тяжелым предметом, забрал сумку и скрылся. Потерпевшая скончалась в больнице.



Звонить: 8-915-670-86-14. Анонимность гарантируется pic.twitter.com/Ws7NvwDZT9 — Следственный комитет (@sledcom_rf) December 13, 2018

Правоохранители просят граждан, узнавших преступника, позвонить по указанному телефону. Анонимность гарантируется.

Ранее в Подмосковье отчима арестовали за убийство годовалого пасынка.