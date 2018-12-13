Захарова: США поощряют церковный раскол на Украине

Заявление прозвучало на фоне угроз о введении новых антироссийских санкций, прозвучавших из Госдепа. На этот раз Москву обвинили в посягательстве на свободу религии.

Запад поощряет действия Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, приводящие к церковному расколу на Украине. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В частности, дипломат осудила заявления представителя Госдепа США Сэма Браунбека о возможности введения санкций против России в связи с мифическими "нарушениями свободы религии".

— Он лично активно вмешивается в церковные дела Украины и насаждает чуждую миллионам верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, — подчеркнула Захарова.

Отметим, что уже 15 декабря в Киеве состоится так называемый объединительный собор, на котором будет сформирована "новая украинская церковь", выбран её глава и принят новый устав. Это необходимо для обретения томоса об автокефалии от Константинополя, однако его может получить лишь предстоятель "объединённой" церкви.

Из-за решения Константинопольского патриархата начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Синод Русской православной церкви 15 октября заявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.