"На дрова перейдут?" В МИД сочли безумием резолюцию ЕП по "Северному потоку — 2"

Захарова поинтересовалась, на что, кроме глобального потепления, рассчитывает Европа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумием резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта "Северный поток — 2".

— Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию действительно современного характера... Это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях! — заявила дипломат в ходе брифинга.

По оценке представителя МИД, подобные декларации не имеют отношения к экономике, а являются политическими. Захарова поинтересовалась, если Европа не рассчитывает на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? Дипломат также порассуждала о том, что они будут делать, отказавшись от российского газа.

— На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить, — сказала Захарова.

Ранее палата представителей США выступила за введение санкций против "Северного потока — 2", вслед за ней Европарламент резолюцией осудил проект. В Госдуме предположили, что ЕП могли надавить.