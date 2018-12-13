На Украине водитель пассажирского автобуса несколько дней возил бомбу в багаже

Ни сам шофёр, ни люди в салоне даже не подозревали о смертельно опасном соседстве.

О страшной находке в багажном отсеке своего автобуса полицейским рассказал сам водитель. Он пояснил, что на вокзале Одессы ему передали для перевозки коробку, пообещав, что её заберут по прибытию в Измаил.

Не дождавшись получателя, перевозчик решил вскрыть коробку, чтобы понять, что с ней делать дальше. Внутри он обнаружил самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, которое лишь чудом не сдетонировало за время пути.

— По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 14 ("Приготовление к преступлению"), части 2 статьи 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Составные части изъятого устройства направлены на экспертное исследование, — сообщили в управлении полиции по Одесской области.

Подозреваемых ищут.