Эксперт о допинговом скандале с российскими биатлонистами: Доказать будет сложно

Появившиеся обвинения в потреблении допинга спортсменами из РФ касаются соревнований 2017 года, и с тех пор прошло слишком много времени.

Спортивный эксперт Алексей Осин в беседе с Лайфом выразил мнение, что в ситуации с обвинениями в употреблении допинга в адрес российских биатлонистов доказать что-то будет сложно, так как прошло уже много времени.

— Вообще, ситуация непонятная, потому что обычно претензии предъявляет ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), которое, собственно говоря, и следит за состоянием и за допинговыми делами, а в данном случае пришла австрийская полиция, чтобы задать вопросы. В принципе, случай параллельный может быть, команда Казахстана, где сейчас 9 человек дисквалифицировали, но там тоже всё-таки антидопинговые службы принимали участие, а здесь — гражданские власти, — выразил недоумение эксперт.

Он подчеркнул, что пока ситуация совершенно непонятная, так как всё, что известно, — это слова биатлониста Александра Логинова о том, что спортсменов обвинили в гемотрансфузии (переливание крови).

— Мне кажется, что это довольно сомнительно, потому что этот процесс — это насыщение крови спортсмена, его же собственной крови, кислородом, и эту кровь обратно переливают. Но перед стартом у каждого спортсмена, соответственно, берут анализ крови и следят за уровнем гемоглобина и другими показателями, которые меняются как раз от этого процесса, — пояснил Осин.

По его словам, в таких случаях отстраняются от гонки те спортсмены, у которых зафиксировали повышенное содержание гемоглобина, но при этом их не считают нарушившими антидопинговое правило.

— На чемпионате мира 2017 года никто из наших не отстранялся, и найти сейчас какие-то там шприцы или какое-то медицинское оборудование спустя почти два года тоже невозможно. Логинов говорит, что опрошены какие-то свидетели, в том числе Родченков. Родченков в 2017 году уже находился в США и тоже не мог быть добросовестным свидетелем того, что происходит. Ну, конечно, скандал громкий, лишнее упоминание неприятно, но доказать что-то спустя годы будет достаточно сложно, — подчеркнул специалист.

Осин добавил, что пока сложно сказать, чем закончится скандал, но к решению ситуации уже подключились российские посольство и Минспорта.

Ранее стало известно, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства 2017 года в Австрии. В связи с этим перед этапом Кубка мира в расположение сборной явились офицеры полиции. Биатлонист Александр Логинов рассказал, в чём подозревают российских спортсменов.