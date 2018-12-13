Рано обрадовался. Майкл Джордан дал подзатыльник игроку "Шарлотт" за фол

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Рано обрадовался. Майкл Джордан дал подзатыльник игроку "Шарлотт" за фол

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Владелец клуба НБА "Шарлотт Хорнетс" знаменитый экс-баскетболист Майкл Джордан дал подзатыльник игроку команды Малику Монку за технический фол во время матча с "Детройт Пистонс".

"Шарлотт" одержал победу над соперником со счётом 108:107. Защитник выбежал на площадку после попадания своего одноклубника Джереми Ламба, не дождавшись финальной сирены. За выходку Монк получил технический фол и оплеуху от Джордана, а "Детройт" смог забросить штрафной и сократить отрыв до одного очка.

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