Рано обрадовался. Майкл Джордан дал подзатыльник игроку "Шарлотт" за фол

Владелец клуба НБА "Шарлотт Хорнетс" знаменитый экс-баскетболист Майкл Джордан дал подзатыльник игроку команды Малику Монку за технический фол во время матча с "Детройт Пистонс".
#Hornets owner Michael Jordan wasn't too happy with Malik Monk after he ran onto the court before the game was over and got called for a technical @WCCBCharlotte pic.twitter.com/575UlSeZNz— Zach Aldridge (@wzaldridge) 13 декабря 2018 г.
"Шарлотт" одержал победу над соперником со счётом 108:107. Защитник выбежал на площадку после попадания своего одноклубника Джереми Ламба, не дождавшись финальной сирены. За выходку Монк получил технический фол и оплеуху от Джордана, а "Детройт" смог забросить штрафной и сократить отрыв до одного очка.
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