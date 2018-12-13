Путин прибыл в Ярославль, где посетит форум "Проектория"

Читайте также

Путин прибыл в Ярославль, где посетит форум "Проектория"

17

Фото: Проектория 

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ярославль. Там лидер страны посетит всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория" и примет участие в открытом уроке "Направление прорыва". Этот урок будет транслироваться во всех школах страны.

Кроме того, Путин встретится с ярославским губернатором Дмитрием Мироновым и проведёт беседу с учредителем фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер.

Лидер страны также посетит Российский театр драмы имени Фёдора Волкова.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×