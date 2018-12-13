"Не сенсация". Эксперт объяснил, почему ЕП против "Северного потока – 2"

Резолюцией против проекта "Северный поток – 2" Штаты пытаются пролоббировать свои интересы по поставке природного газа в Европу. И под давлением США Европарламент принял аналогичную резолюцию.

Эксперт по международному праву доцент кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС при президенте РФ Кира Сазонова считает, что принятие резолюции Европарламента о противостоянии строительству газопровода "Северный поток — 2" легко объяснимо.

— Это совсем не является какой-то сенсацией или новостью, потому что существует серьёзная оппозиция противостояния самой идеи "Северного потока — 2", это, в общем-то, не новость... Тут не только отношения ЕС и РФ, здесь отношения с ещё одним участником — с США. Это история с американским природным газом, который они собираются по своей новой энергетической стратегии экспортировать на европейский континент, а "Северный поток — 2" — это прямая угроза, — заявила Лайфу Сазонова.

Вместе с этим Сазонова уверена, что противоречия в странах ЕС как раз и позволяют России продвигать проект "Северный поток — 2".

— Ситуация с возможной отставкой Терезы Мэй и вообще тематика Брексита, и то, что французы предлагают создать общеевропейскую армию отдельно от США, то есть тем самым как бы отделяются от США как от партнёра возможного, — всё это создает такую почву нестабильности, поэтому на самом-то деле я не считаю, что времена какие-то не самые хорошие для "Северного потока — 2", наоборот, вот эти противоречия между союзниками, они позволяют как раз таки РФ просто спокойно, выверено просто делать своё дело, — заявила дважды кандидат наук Кира Сазонова.

Ранее Лайф приводил заявление "Газпрома", что строительство "Северного потока — 2" идёт по графику.