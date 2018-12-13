Центризбирком Украины объявил о разрыве сотрудничества с ЦИК России

ЦИК Украины объявила, что разрывает сотрудничество с Центральной избирательной комиссией России. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома Незалежной.

— ЦИК сообщает о прекращении действия протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией РФ и Центральной избирательной комиссией Украины, — говорится в сообщении и поясняется, что украинская ЦИК освобождается от обязательства выполнять это соглашение.

В пресс-службе объяснили, что сотрудничество прекращено из-за вступления в силу закона о разрыве Договора о дружбе между Россией и Украиной.

10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. Он уже опубликован и вступил в силу 12 декабря. В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".