Не выдёргивал, сами выпали. Житель Перми выставил на продажу усы своих котов

Мужчина предположил, что вибриссами могут заинтересоваться мастера, изготавливающие игрушки.

Житель Перми Семён на одном из специализированных сайтов выставил на продажу усы своих котов. Пост об этом он разместил на сайте "Пикабу".

— Идея продать накопившиеся усы пришла спонтанно. У меня жена собирает выпавшие усы, она занимается этим, а я их не замечаю. Вот жена и ребёнок решили складывать их в пакет. Я предполагал, что усами могут заинтересоваться мастера, которые занимаются изготовлением игрушек, — приводит слова мужчины РИА "Новости".

На необычное объявление откликнулся некий Олег, заинтересовавшийся усами в количестве 15 штук. Он пояснил, что ему нужны вибриссы одинаковой длины, не седые и не крашеные. По его словам, у шотландской кошки его знакомой именно такие, но "она их не отдаёт".

На вопрос, зачем ему нужны кошачьи усы, выяснилось, что они хорошо подходят для изготовления струн для декоративной гитары, а человеческий волос для этого слишком тонок и быстро рвётся.

Стоимость вибриссов не указывается.

Вибриссы дают животным возможность определять положение предметов в пространстве и уклоняться от столкновений с препятствиями даже в темноте.