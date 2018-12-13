Снег не туда кинул. На Урале автомобилист зарезал соседа по гаражу

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 59-летний подозреваемый задержан.

В городе Реже Свердловской области мужчина убил своего 57-летнего соседа по гаражному боксу на улице Бажова. Об этом сообщает управление СК по региону.

— Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый вооружился ножом и причинил им своему оппоненту смертельные ножевые ранения, — рассказали в ведомстве.

Местные жители в соцсетях отметили, что конфликт произошёл из-за того, что "не поделили, на чью сторону снег у гаража сбрасывать".

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 59-летний подозреваемый задержан.