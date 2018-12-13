Хлеб в России за год подорожал на 4%

По мнению экспертов, повышение обусловлено ростом тарифов ЖКХ, стоимости ГСМ и арендных ставок.

Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в России выросли с начала года на 4% — до 47,51 рубля за килограмм. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Согласно подсчётам РОСПиК, средний месячный рост цен на хлеб составил около 0,4%, однако ближе к концу года темпы ускорились — в сентябре рост составлял 0,6%, а в октябре и ноябре — 0,9%.

Причинами роста стоимости хлеба специалисты назвали повышение тарифов ЖКХ, цен на топливо и арендных ставок.