Гитарист Cannibal Corpse поджёг свой дом и накинулся с ножом на полицейского

Полиция обнаружила в жилище музыканта огнемёты военного образца, жители близлежащих домов были эвакуированы.

Гитариста американской метал-группы Cannibal Corpse Пэта О'Брайена задержала полиция после проникновения в дом соседки, нападения на неё и попытки ударить ножом полицейского во время пожара в его собственном доме. Об этом информирует портал consequenceofsound.

Инцидент произошёл 11 декабря ночью. Артист вломился к своей соседке и повалил её на пол, пока в его доме бушевал пожар и взрывались боеприпасы. Когда на месте происшествия появился полицейский, О'Брайен атаковал его с ножом, но был нейтрализован при помощи электрошокера.

Полиция нашла в жилище музыканта огнемёты военного образца. Соседи О'Брайена были эвакуированы из домов после обнаружения в его доме боеприпасов.

В среду музыкант предстал перед судом, ему установили залог в $50 тысяч и постановили проверить его на наркотики.

Свидетель инцидента заявил, что у музыканта были галлюцинации, так как он говорил об "упоении" и заявлял, что его преследуют. О'Брайен даже якобы пытался спрятаться в шкафу в доме соседки.

Группа Cannibal Corpse была основана в 1988 году. Она считается наиболее коммерчески успешной дэт-метал-группой в мире.