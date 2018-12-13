В России отзывают более 300 Porsche Cayenne из-за проблем с ремнями безопасности

По оценке специалистов, при сильном фронтальном ударе функция может не удержать пассажира.

Официальный представитель Porsche в России отзывает 334 автомобиля Cayenne (9YA), которые сошли с конвейера в период с августа по октябрь 2018 года. Как сообщает Росстандарт, у этих кроссоверов могут быть проблемы с ремнями безопасности.

— Причиной отзыва транспортных средств являются установленные замки ремней безопасности заднего правого сиденья, которые не отвечают требуемой спецификации, — уточнили в ведомстве.

По оценке специалистов, при сильном фронтальном ударе во время ДТП ремень может не удержать пассажира и тот травмируется.

Ранее сообщалось, что корпорация Volkswagen в России отзывает более семи тысяч автомобилей Audi моделей A4, А5, А6 и Q5.