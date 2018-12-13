Украинскую журналистку Бойко депортируют из России

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Украинскую журналистку Бойко депортируют из России

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Фото: Facebook.com/Елена Бойко

Украинскую журналистку Елену Вищур, более известную под фамилией Бойко, депортируют из России за нарушение правил пребывания на территории нашей страны. Это решение принял Преображенский суд Москвы.

— Нарушила правила пребывания в России, по сути, она находилась с лета 2018 года на территории РФ незаконно, — приводит слова представителя суда ТАСС.

Её также оштрафовали на пять тысяч рублей.

Бойко известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко.

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