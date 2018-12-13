Украинскую журналистку Бойко депортируют из России

Украинскую журналистку Елену Вищур, более известную под фамилией Бойко, депортируют из России за нарушение правил пребывания на территории нашей страны. Это решение принял Преображенский суд Москвы.

— Нарушила правила пребывания в России, по сути, она находилась с лета 2018 года на территории РФ незаконно, — приводит слова представителя суда ТАСС.

Её также оштрафовали на пять тысяч рублей.

Бойко известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко.