Маркетолог рассказал о самых популярных подарках у россиян на Новый год

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Маркетолог рассказал о самых популярных подарках у россиян на Новый год

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Он особо подчеркнул, что в категорию наиболее популярных из них возвращаются книги.

Чаще всего на Новый год в России будут дарить парфюмерию, бытовую технику, гаджеты и книги. А большинство детей получат на праздники сладкое, одежду и игрушки. Об этом RT рассказал научный руководитель экспериментальной лаборатории "Нейротехнологии в управлении" Финансового университета при Правительстве России Николас Коро.

— Невероятно приятно, что в этом году книги вновь возвращаются в категорию наиболее популярных подарков, особенно если они дорогие, трендовые, — отметил маркетолог.

По его словам, россияне готовы потратить на новогодний стол в среднем около 15 тысяч рублей, а траты на подарки зависят от уровня дохода. Например, студенты могут направить на это в среднем до 4,6 тысячи рублей, а менеджеры среднего и высшего звена — уже до 22 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал об опросе, который показал, что мешает россиянам покупать новогодние подарки.

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