Путин ответил, какую профессию он бы выбрал сейчас

Президента России Владимира Путина спросили на форуме "Проектория", какую бы профессию он выбрал сейчас, если бы предоставилась такая возможность.

— Я долго выбирал свою профессию, я учился на юрфаке... Я доволен своим выбором, — ответил российский лидер.

При этом глава государства подчеркнул, что из того, что есть на сегодняшний день, его крайне интересуют генетика и искусственный интеллект.

Напомним, лидер страны посетил всероссийский форум профнавигации "Проектория" и принимает участие в открытом уроке "Направление прорыва".