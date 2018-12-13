Путин ответил, какую профессию он бы выбрал сейчас

Президента России Владимира Путина спросили на форуме "Проектория", какую бы профессию он выбрал сейчас, если бы предоставилась такая возможность.
— Я долго выбирал свою профессию, я учился на юрфаке... Я доволен своим выбором, — ответил российский лидер.
При этом глава государства подчеркнул, что из того, что есть на сегодняшний день, его крайне интересуют генетика и искусственный интеллект.
Напомним, лидер страны посетил всероссийский форум профнавигации "Проектория" и принимает участие в открытом уроке "Направление прорыва".
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