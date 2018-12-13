Шаг к успеху. Путин призвал молодёжь грамотно выбирать профессиональный путь

Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока на форуме "Проектория" обратился к молодёжи. Лидер страны призвал молодых людей грамотно выбирать свой профессиональный путь.

— Это произойдёт только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя и грамотно будут сориентированы на том, чем будут заниматься, — сказал Путин.

По словам лидера страны, "найти себя" в жизни — это первый шаг к успеху.

Всероссийский форум "Проектория", организованный под патронажем президента России, проходит с 11 по 14 декабря в Ярославле. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны. Форум проходит с 2013 года, до этого он носил название "Будущие интеллектуальные лидеры России".