Сотрудницу ФСИН на Урале проверяют из-за фото с неприличным жестом

Руководство уже вызвало провинившуюся из отпуска и предварительно с ней пообщалось.

В ГУ ФСИН России по Свердловской области организована проверка в отношении 22-летней сотрудницы ведомства, которая разместила в соцсетях фотографии с цифрой 158 на спидометре и неприличным жестом. На снимки Александры Богдановой обратили внимание местные СМИ.

— Будет проведена всесторонняя проверка, сотрудница уже вызвана из отпуска, с ней уже предварительно пообщались. У нас есть кодекс этики, и некоторые вещи, безусловно, недопустимы, — заявили TagilCity.ru в пресс-службе ГУ ФСИН. — Это нонсенс!

В управлении подчеркнули, что данная ситуация стала нетипичной и резонансной для региона.

Тем временем Богданова удалила свою страницу во "ВКонтакте", но фотографии уже разлетелись по местным пабликам. На одной из них девушка с какой-то подругой показывает в объектив средний палец, а на другой указывает на спидометр, где видна скорость — 158 километров в час. Снимок подписан: "Ритм нашего пульса… За пределами скорости".