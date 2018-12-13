Путин назвал в числе своих интересов генетику и искусственный интеллект

Именно эти области современной науки, по признанию российского лидера, "захватывают" его больше всего.

Президент России Владимир Путин назвал генетику и искусственный интеллект наиболее интересными для него направлениями современной науки. Речь об этом зашла во время всероссийского открытого урока на площадке форума "Проектория" в Ярославле.

— Если сказать о том, что меня особенно захватывает из того, что сегодня происходит, — это, конечно, генетика и искусственный интеллект, — отметил российский лидер.

Всероссийский форум "Проектория", организованный под патронажем президента России, проходит с 11 по 14 декабря. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны. Форум проходит с 2013 года, до этого он носил название "Будущие интеллектуальные лидеры России".