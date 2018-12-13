Голодец рассказала, как Год театра поможет регионам России

Театральный марафон будет проходить по всей стране — от Владивостока до Калининграда.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в преддверии церемонии открытия Года театра 13 декабря заявила, что задача грядущего года — поддержать театральное сообщество, в первую очередь в регионах.

— У нас очень большая программа в Год театра, и прежде всего — распространить нашу самую лучшую театральную культуру на всё пространство РФ. В рамках Года театра у нас состоится театральный марафон, и стартует он во Владивостоке, это решение оргкомитета. Величайшие современные артисты России приедут во Владивосток, чтобы начать такой замечательный театральный марафон, — отметила Голодец.

Она подчеркнула, что театральный марафон, пройдя по всей России, завершится в Калининграде, а задачей правительства является помощь всем театрам, существующим в регионах.

— ... Каждый приезд — не просто приезд театральных деятелей. Это мастер-классы, работа с театральными труппами известных мастеров театрального дела. Это поддержка, в том числе и финансовая, прежде всего — детских театров, — добавила вице-премьер.

В соответствии с указом главы государства Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра проходит по всей стране 13 декабря. Главной его площадкой стал Российский госакадемтеатр драмы Фёдора Волкова в Ярославле.