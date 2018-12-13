Путин призвал защитить права россиян, работающих удалённо

Глава государства отметил увеличение числа таких граждан в связи с цифровизацией экономики.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблему незащищённости трудовых прав граждан, которые работают удалённо в Интернете или неполную рабочую неделю.

По словам российского лидера, работающих в удалённом доступе становится всё больше в силу цифровизации экономики. Глава государства считает, что права таких граждан следует защитить.

— Нужно обеспечить их права, это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве, — сказал Путин на всероссийском открытом уроке "Направления прорыва".

Ранее президент РФ назвал наиболее интересные для него направления современной науки. Оказалось, что Путина "особенно захватывают" генетика и искусственный интеллект.