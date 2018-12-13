МЧС пригодится. Путин похвалил проект школьника по аэросъёмке на реке Томи

В этих районах практически ежегодно возникают проблемы, связанные с ледоходом и подтоплением жилых домов.

Президенту Владимиру Путину понравился проект школьника из Томской области, который вместе с друзьями осуществляет речную аэро- и фотосъёмку в период ледохода. Такой мониторинг помогает предотвратить возможность подтопления близлежащих населённых пунктов.

Глава государства отметил, что юный автор проекта сумел найти решение для реальных людских проблем, да ещё и на современном техническом уровне.

— Я так понимаю, что речь идёт о реке Томи, — прокомментировал президент. — Там действительно каждый год возникают проблемы, связанные с ледоходом, были и случаи непростые, тяжёлые, связанные с подтоплением целых жилых районов (...) Желаю ему (школьнику) успехов и удачи. Надеюсь, МЧС обратит внимание и будет использовать его предложение.

Отметим, что Путин сегодня общается с участниками всероссийского форума "Проектория", который проходит в Ярославле. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны. Форум проходит с 2013 года, до этого он носил название "Будущие интеллектуальные лидеры России".