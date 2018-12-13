Голодец допустила, что проведение Года театра станет традицией

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Голодец допустила, что проведение Года театра станет традицией

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Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин

Вице-премьер РФ Ольга Голодец допустила, что проведение Года театра или Года кино станет традицией. Это решение будет зависеть от запросов общества, поясняет Голодец.

— Исключать мы не можем ничего, — сказала Голодец в Ярославле в преддверии открытия Года театра.

В соответствии с указом главы государства Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра проходит по всей стране 13 декабря. Главной его площадкой стал Российский госакадемтеатр драмы Фёдора Волкова в Ярославле.

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