Картошка чуть подгорела. Левые экстремисты сожгли "Макдоналдс" во Франции

У здания полностью выгорела крыша, пострадал интерьер и уничтожена большая часть мебели.

Экстремисты сожгли ресторан "Макдоналдс" в ночь на четверг на юге Франции, в небольшом городе Фронтиньяне в регионе Окситания, сообщает газета Metropolitain.

Пожар произошёл около 4 часов ночи (около 06:00 по МСК). У одной из стен заведения неизвестные сложили автомобильные шины, деревянные поддоны и другие горючие материалы, после чего подожги.

Место преступления было исписано краской из баллончиков фразой: Multinationale et CAC 40, Mafia légale, — которая переводится как "Мультинационалы CAC-40" — это мафия в законе (транснациональные корпорации и компании, входящие в биржевой индекс CAC-40). Известно, что такую надпись распространяют леворадикальные группировки.

На месте тушения работали 30 пожарных. По факту поджога и ущерба прокуратура Монпелье начала расследование.