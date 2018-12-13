Никогда не забывайте! Путин призвал заниматься физкультурой

Читайте также

Никогда не забывайте! Путин призвал заниматься физкультурой

5

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин призвал молодых людей заниматься физкультурой и никогда не забывать делать это. Об этом глава государства сказал на форуме "Проектория" в Ярославле.

— Я призываю всех заниматься и физическими упражнениями, физической культурой, обязательно нужно это делать, никогда про это не забывайте, — сказал глава государства.

Всероссийский форум "Проектория", организованный под патронажем президента России, проходит с 11 по 14 декабря. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×