В ЯНАО трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в барабане стиральной машины

Ведётся доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет России проводит проверку в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, где трёхлетний мальчик погиб, задохнувшись в барабане стиральной машины. Об этом информирует СУ СКР по ЯНАО.

Инцидент произошёл ночью в четверг. Супруги, проснувшись среди ночи, не нашли в кровати своего малолетнего сына.

— По их словам, в ходе поиска они обнаружили тело ребёнка в барабане автоматической стиральной машины. Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти мальчика стала асфиксия, — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято решение.