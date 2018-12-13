В ЯНАО трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в барабане стиральной машины

Следственный комитет России проводит проверку в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, где трёхлетний мальчик погиб, задохнувшись в барабане стиральной машины. Об этом информирует СУ СКР по ЯНАО.
Инцидент произошёл ночью в четверг. Супруги, проснувшись среди ночи, не нашли в кровати своего малолетнего сына.
— По их словам, в ходе поиска они обнаружили тело ребёнка в барабане автоматической стиральной машины. Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти мальчика стала асфиксия, — говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято решение.
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