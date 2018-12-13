"Настоящий спортсмен". Валуев оценил готовность боксёра Усика защищать Лавру

По мнению спортсмена, боксёр не даёт втянуть себя в "вакханалию, которая творится на Украине".

Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с Лайфом поддержал украинского боксёра Александра Усика, которого затравили в соцсетях после обещания встать на защиту монахов Киево-Печерской лавры.

— Он православный христианин, он имеет право на это, всегда был принципиальным во всём, а это ещё только большее уважение к нему вызывает. Какую ещё можно дать оценку человеку, который при всей вакханалии, которая творится на Украине, действительно реально ведёт себя, как настоящий спортсмен, отмахиваясь от предложений, которые могут затянуть его в горнило вот этой всей истории, — подчеркнул бывший боксёр.

По мнению Валуева, абсолютный чемпион по боксу в первом тяжёлом весе своим поведением даёт понять, что имеет определённые моральные принципы.

Напомним, СБУ провела обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла, что было расценено как попытка заставить епископов канонической Церкви принять участие в "объединительном соборе". Ранее Александр Усик пообещал встать на сторону монахов, если радикалы "пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие" к священнослужителям. После этого в адрес чемпиона посыпались оскорбления и угрозы "пустить на шаурму".