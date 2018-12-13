Путин: Если грамотно применить мозги, РФ удержит лидерство во многих отраслях

Российский лидер отметил, что это возможно, если молодёжь будет правильно ориентирована на то, чем заниматься.

Президент России Владимир Путин в рамках форума "Проектория" заявил, что РФ сохранит своё лидерство во многих отраслях, если сможет "грамотно применить" мозги.

— Если у нас есть мозги, если мы можем их грамотно применить, то это значит, что мы сохраним лидерство в таких отраслях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многое другое, ...и не просто впрыгнем в последний вагон уходящего поезда, связанного с этой технореволюцией, а будем одними из лидеров там, где мы были всегда такими, и приобретём новые компетенции, чтобы стать лидерами в иных областях, — пояснил глава государства.

При этом он сказал участникам форума, что это произойдёт лишь в том случае, если "люди вашего возраста с помощью преподавателей вовремя грамотно будут сориентированы на то, чем заниматься".

Путин отметил, что активное участие РФ в технологической революции снижает риски, связанные с тем, что страна не является мировым лидером по численности населения. Как пояснил российский лидер, этот показатель имеет значение, так как от него считается и общий объём экономики.

Форум проходит с 2013 года при поддержке Минпросвещения РФ. Организаторы отмечают, что в этом году он проводится в обновлённом формате: лучшие педагоги со всей России проводят со школьниками уникальные авторские уроки.