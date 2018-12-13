Мизулина назвала семьи, в которых риск развода минимален

По её мнению, от такой напасти защищена традиционная для России многодетная семья.

Многодетная семья, как классическая форма российской семьи, имеет меньше рисков распасться из-за развода супругов. Такое мнение выразила зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

— Этот тип семьи — самый устойчивый. Я не говорю о том, что там не может быть разводов, но риски разводов в таких семьях намного меньше, потому что есть дети, их много, это тоже сдерживает, — отметила Мизулина.

Сенатор уточнила, что устойчивость семьи важна для воспитания и развития детей, а также и по причине того, что "один человек не может выжить".

Ранее Мизулина выступала против приравнивания сожительства к браку.