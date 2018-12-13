Путин призвал идти в бизнес не ради "заколачивания бабок"

Глава государства отмечает, что не стоит класть целую жизнь только на зарабатывание денег любой ценой.

Президент РФ Владимир Путин обратился к молодёжи на форуме "Проектория" с призывом идти в бизнес не ради "заколачивания бабок". Лидер страны отметил, что молодым людям надо идти в предпринимательство, чтобы оставить после себя значимый след.

— Только если ты создаёшь продукт, результат, который остаётся навсегда или надолго, это делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом, — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что штамп о бизнесе как о жульничестве важно заменить другим отношением к предпринимательству. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что есть бизнесмены, которые стремятся заработать деньги любой ценой.

— На всё наплевать, только бы деньги заработать! Но есть и другая категория, более счастливая. Давайте не забывать, что жизнь конечна. И бессмысленно копить деньги неизвестно для чего, нет смысла класть на это жизнь, — подытожил президент.

Всероссийский форум "Проектория", организованный под патронажем президента России, проходит с 11 по 14 декабря. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны.