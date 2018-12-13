Путин рассказал, как школьный кружок по математике повысил его самооценку

Глава государства считает крайне важными подобные шаги, сделанные в начале пути, в ходе становления личности.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время учёбы в младших классах кружок по математике повысил его самооценку и позволил добиваться успехов и в других сферах.

— Я, когда в начальных классах учился — до восьмого, по-моему, класса, должен сказать, считал, что с математикой у меня как бы не очень, мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни, — признался глава государства во время открытого урока в рамках форума "Проектория".

По словам Путина, всё изменилось после прихода в его школу преподавателя из университета или математического института, который предложил открыть кружок высшей математики. Именно посещение этой секции повысило самооценку президента, а также "позволило даже в других отраслях знаний развиваться, идти вперёд и добиваться успехов". Глава государства заключил, что подобные шаги, сделанные в начале пути, в ходе становления личности, очень важны, хотя "это требует большого таланта и творческого подхода со стороны преподавателя".