Новгородские школьники пригласили Путина на торжественные мероприятия в январе

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Новгородские школьники пригласили Путина на торжественные мероприятия в январе

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Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Российский лидер отметил, что Великий Новгород — хороший город, где есть на что взглянуть.

Ученики школ Великого Новгорода пригласили президента России Владимира Путина на январские мероприятия, посвящённые освобождению города, на что глава государства ответил, что постарается приехать.

— Мы с ребятами хотим связать свою жизнь с туризмом. И хотим пригласить вас на наши значимые мероприятия, которые будут проходить, — обратился к президенту Кирилл, один из школьников.

— Я понял, спасибо большое, я постараюсь... это интересно, — сказал Путин в ответ.

Он подчеркнул, что Великий Новгород — хороший город, где есть на что взглянуть.

— Надеюсь, что и для внутреннего туризма это будет интересно, и для иностранных гостей, — добавил президент.

В четверг президент принимает участие в открытом уроке, который проходит в рамках всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле и транслируется во все школы.

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