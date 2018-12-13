Эксперты назвали плюсы и минусы решения ГИБДД ввести мораторий на поправки в ПДД

Мнения специалистов разделились: одни считают эту меру оправданной, а другие настаивают на необходимости своевременных изменений Правил дорожного движения.

Сегодня стало известно, что Госавтоинспекция РФ ввела мораторий на внесение изменений в ПДД. Лайф опросил экспертов, что стоит за этим решением и к чему оно может привести.

Партнёр аналитического агентства "Автостат", специалист Игорь Моржаретто выразил мнение, что изменений в последнее время вносится очень много и о многих из них население даже не успевает узнать, поэтому подобная мера вполне оправданна.

— Работа над правилами идёт, но она идёт как-то бессистемно. Так что здравая мысль остановиться, пока ввести небольшой мораторий и собрать давно пора какую-то группу специалистов по дорожному движению, юристов, которые бы провели подробный анализ всех изменений за последнее время и что-то, может быть, убрали, — то, что дублируется, — что-то добавили. И туда же включить филологов, потому что частично правила написаны тяжёлым канцелярским языком, разобраться в котором достаточно сложно, — уверен Моржаретто.

В свою очередь, председатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук не согласился с таким решением. Он считает, что изменения в правила дорожного движения должны вноситься оперативно и своевременно в соответствии с ситуацией.

— Зачем объявлять на всю страну о том, что вы больше не инициируете никакие поправки? Не хотите — не инициируйте. ГИБДД никакого отношения не имеет к принятию этих поправок: есть правительство, председатель правительства. В конце концов, Верховный суд может признать какой-то пункт не соответствующим закону. А если завтра что-то случится, глобальное потепление, и надо будет зимнюю резину отменить? А в правилах прописано, что она должна быть: что — всё? Будем терпеть? — возмутился он.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции РФ заявили о введении моратория на внесение изменений в Правила дорожного движения.