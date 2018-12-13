Путин призвал снять штамп жульничества с бизнеса

Президент РФ Владимир Путин призвал снять с предпринимательства штамп жульничества и заменить его другим отношением к бизнесу. Об этом глава государства сказал на форуме "Проектория".

— Очень важно, чтобы этот штамп, вредный, безусловно, для сегодняшнего дня и для будущего страны, не просто трансформировался, а был заменён совершенно другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности, — отметил российский лидер.

Он также призывал идти в бизнес не ради "заколачивания бабок", а чтобы оставить после себя значимый результат.

Всероссийский форум "Проектория", организованный под патронажем президента России, проходит с 11 по 14 декабря. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны.