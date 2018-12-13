Сбербанк заявил о возможном повышении ставок по ипотеке

Сбербанк может поднять ставки по ипотечным кредитам в случае ужесточения регулирования ЦБ России данного сегмента. Об этом сообщил президент и председатель правления банка Герман Греф.

— С точки зрения ставок мы ждём по ипотеке последних решений регулятора, если решение будет принято, возможно, придётся повышать ставки, — сказал он журналистам и заявил о сложности предсказать дальнейшее развитие событий, поскольку дискуссии продолжаются.

Ранее глава Сбербанка уже заявлял о возможном повышении ставок по ипотеке с начала 2019 года на фоне решения Центробанка повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первым взносом.

Сегодня Герман Греф пожаловался на убытки из-за программы "Спасибо от Сбербанка".