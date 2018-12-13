"Строили колодцы". Задержанные финансисты ИГИЛ выдавали себя за благотворителей

У них изъяты банковские карты, задействованные в финансировании терроризма. За несколько лет они перевели более 38 миллионов рублей.

Под видом сбора средств на строительство колодцев в Африке злоумышленники из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Московского региона спонсировали боевиков террористических организаций ИГИЛ* и "Джебхат ан-нусра"*. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

Напомним, что за два года преступники успели перевести сообщникам более 38 миллионов рублей. У них "обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения экипировки и телефонных сим-карт".

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.