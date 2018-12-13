Понаехали! "Мисс США" оскорбила участниц "Мисс Вселенная" и вызвала гнев в Сети

Девушка высмеяла представительниц Камбоджи и Вьетнама за то, что они плохо говорят по-английски.

Участницы "Мисс Вселенная — 2018" изумляют зрителей не только своей красотой, но и способностью порождать скандалы. К примеру, 24-летняя обладательница титула "Мисс США — 2018" Сара Роуз Саммерс высмеяла в прямом эфире своих соперниц и стала мишенью для разгневанных пользователей соцсетей.

— "Мисс Камбоджа" здесь, и она вообще не говорит по-английски. Можете себе представить?! Это очень смущает… А ещё "Мисс Вьетнам". Ты ей что-то говоришь, а она в ответ просто улыбается, — сказала Сара во время прямого эфира в "Инстаграме".

В разговоре участвовали ещё две претендентки на титул "Мисс Вселенная", которые вместе с американкой проходились по своим соперницам.

В итоге "Мисс США" обвинили в ксенофобии — неприязни ко всему "чужому". Пользователи соцсетей написали, что незнание английского — не повод для осуждения. Сара попыталась оправдаться, написав пост в "Инстаграме" о необходимости "принимать и понимать свои минусы и стараться быть лучше каждый день". Однако это девушку от нападок не спасло.

Финал 67-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2018" состоится 17 декабря в Бангкоке. РФ в нём представляет 18-летняя Юлия Полячихина из города Чебоксары, которая победила в "Мисс Россия — 2018".