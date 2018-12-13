Понаехали! "Мисс США" оскорбила участниц "Мисс Вселенная" и вызвала гнев в Сети

Участницы "Мисс Вселенная — 2018" изумляют зрителей не только своей красотой, но и способностью порождать скандалы. К примеру, 24-летняя обладательница титула "Мисс США — 2018" Сара Роуз Саммерс высмеяла в прямом эфире своих соперниц и стала мишенью для разгневанных пользователей соцсетей.
beauty competition or speaking competition?so dissapointed with 3 of them :) lesson: don judge person by their beauty #valeriamorales #sarahrosesummers #francescahung #MissUniverseThailand2018 #MissUniverse2018 pic.twitter.com/4t25pmBoE9— . (@alsocasper) 11 декабря 2018 г.
— "Мисс Камбоджа" здесь, и она вообще не говорит по-английски. Можете себе представить?! Это очень смущает… А ещё "Мисс Вьетнам". Ты ей что-то говоришь, а она в ответ просто улыбается, — сказала Сара во время прямого эфира в "Инстаграме".
В разговоре участвовали ещё две претендентки на титул "Мисс Вселенная", которые вместе с американкой проходились по своим соперницам.
В итоге "Мисс США" обвинили в ксенофобии — неприязни ко всему "чужому". Пользователи соцсетей написали, что незнание английского — не повод для осуждения. Сара попыталась оправдаться, написав пост в "Инстаграме" о необходимости "принимать и понимать свои минусы и стараться быть лучше каждый день". Однако это девушку от нападок не спасло.
Финал 67-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2018" состоится 17 декабря в Бангкоке. РФ в нём представляет 18-летняя Юлия Полячихина из города Чебоксары, которая победила в "Мисс Россия — 2018".
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