Столица в шоке. Самая дорогая однушка России нашлась не в Москве

Онлайн-сервис объявлений о недвижимости "Циан" рассказал об однокомнатной квартире стоимостью в 69,87 миллиона рублей. Она расположена в санкт-петербургском жилом комплексе премиум-класса "Императорский яхт-клуб".

Площадь квартиры ценой почти в 70 миллионов — 112,2 квадрата. Планировка у квартиры свободная, но количество окон не позволяет разместить больше двух помещений, например одну комнату и кухню, поэтому лот считается однокомнатным.

"Циан" рассказывает, что на втором месте — однушка в московском комплексе "Жизнь на Плющихе" за 62,08 миллиона рублей. Её площадь — 84 квадратных метра. Третья по стоимости однокомнатная квартира в России находится в Сочи в ЖК "Магнолия парк" — за 111,3 квадратных метра просят 40,07 миллиона рублей.

Также в десятке самых дорогих российских однушек оказались квартиры на Рублёвке в Московской области, в Алуште, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, в Севастополе и Екатеринбурге. У них очень большой отрыв от стоимости однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.