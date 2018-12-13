Изумрудная и вдвое больше Луны. Россияне смогут увидеть самую яркую комету года

В следующий раз небесная странница будет заметна лишь в 2029 и 2035 годах, а с 2042-го вовсе исчезнет с поля зрения землян.

Жители России смогут наблюдать с середины декабря комету Виртанена (46P/Wirtanen), которая пролетает рядом с Землёй к Солнцу каждые пять с половиной лет. Увидеть полёт небесного тела можно будет по вечерам и ночью при ясной погоде как в бинокль, так и невооружённым глазом. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

— К нам летит комета! Та самая, к которой должен был полететь космический аппарат "Розетта" в 2004 году. Комета Виртанена стала самой яркой кометой 2018 года. В середине декабря она приблизится к Солнцу и Земле ближе, чем когда-либо, — отметили астрономы.

По их подсчётам, небесная странница пройдёт всего в 11,5 миллиона километров от нашей планеты, что станет одним из самых максимальных сближений за всю историю наблюдений комет. В планетарии рассказали, как узнать комету Виртанена: это туманное изумрудное облако диаметром вдвое больше диска Луны. Зелёный цвет ей придают испарения диуглерода.

В следующий раз изумрудная странница будет видна лишь в 2029 и 2035 годах, но только с помощью телескопа. Затем комета Виртанена ещё больше отдалится от Земли и с 2042 года будет уже не видна.