Путин перенёс столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Глава государства поручил провести организационно-штатные мероприятия для переноса центра ДФО.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому столица Дальневосточного федерального округа переносится из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Этот документ вносит изменения в указ от 13 мая 2000 года, где содержится перечень федеральных округов и их столиц. Согласно указу, теперь центром ДФО стал Владивосток, а не Хабаровск.

— Руководителю Администрации Президента РФ (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра ДФО в г. Владивосток, — говорится в сообщении Кремля.

Хабаровск был центром ДФО с момента создания федеральных округов в 2000 году. В округ входит девять субъектов Федерации. Как уже сообщал Лайф, врио главы Приморского края Олега Кожемяко в начале октября предложил перенести столицу ДФО во Владивосток. По его мнению, перенос будет справедливым и оправданным, так как именно в приморской столице проходит Восточный экономический форум, куда приезжают главы иностранных государств.