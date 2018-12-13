Почти даром. Названа стоимость самого дешёвого авиабилета в России

Такие "смешные" цены можно видеть в период акций и на старте продаж новых направлений у конкретного перевозчика.

В 2018 году самым бюджетным стал авиабилет по маршруту Санкт-Петербург — Москва, он стоил 400 рублей вместо привычных в среднем 3,3 тысячи рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса путешествий OneTwoTrip, где проанализирована информация о продаже билетов в одну сторону с вылетом в период с января по декабрь.

На втором месте — перелёт из Ростова-на-Дону в Краснодар за 450 рублей. На третьем — билет из Москвы в Калугу за 485 рублей. Ещё некоторые путешественники смогли купить билеты из Москвы в Бергамо, Хельсинки и Самару, а также из Махачкалы в Анталию за 499 рублей.

Недорогие билеты, отмечают специалисты сервиса, продаются в период акций и на старте продаж новых направлений у конкретного перевозчика.

Ранее был составлен рейтинг городов, где можно купить самые дешёвые авиабилеты.