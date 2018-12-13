Путин: Театр даже в век Интернета не утратил актуальности

Президент РФ Владимир Путин считает, что театр не утратил своей актуальности даже сейчас, в век Интернета. Об этом он сказал на встрече с театральными деятелями.

— Театр даже в век Интернета не утратил своей актуальности. Почему? Потому что он живой организм, — сказал Путин.

Напомним, в соответствии с указом главы государства Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра проходит по всей стране 13 декабря. Главной его площадкой стал Российский госакадемтеатр драмы Фёдора Волкова в Ярославле.