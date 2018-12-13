Путин: Искусство должно объединять, а не разъединять

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Путин: Искусство должно объединять, а не разъединять

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с театральными деятелями заявил, что искусство должно объединять людей, а не разъединять их.

— Искусство должно объединять, а не разъединять. И то, что искусство нам удаётся сохранить вне политики, — это хорошо, — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что, несмотря ни на какие политические интриги, сотрудничество по театральной линии с различными государствами продолжается.

Напомним, в соответствии с указом российского лидера 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия.

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