Путин: Искусство должно объединять, а не разъединять

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с театральными деятелями заявил, что искусство должно объединять людей, а не разъединять их.

— Искусство должно объединять, а не разъединять. И то, что искусство нам удаётся сохранить вне политики, — это хорошо, — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что, несмотря ни на какие политические интриги, сотрудничество по театральной линии с различными государствами продолжается.

Напомним, в соответствии с указом российского лидера 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия.