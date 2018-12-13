Число выданных "Совкомбанком" карт "Халва" в России превысило два миллиона

В феврале 2018 года было выдано более 100 тысяч новых карт, а в декабре их количество составило более 150 тысяч.

"Совкомбанк" за 9 месяцев увеличил число выданных карт рассрочки "Халва" до двух миллионов, сообщила Лайфу пресс-служба кредитной организации.

— С момента запуска проекта в марте 2017 года "Совкомбанк" активно наращивал портфель выданных карт и количество магазинов-партнёров. Если в феврале 2018 года было выдано более 100 тысяч новых карт, то в декабре количество выданных карт превысило 150 тысяч, — говорится в сообщении.

Партнёрская сеть программы "Халва" насчитывает более 150 тысяч магазинов по всей России, ежемесячный оборот по картам превышает восемь миллиардов рублей. В этом году за три дня "чёрной пятницы" держатели этих карт потратили более пяти миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом в октябре среднесуточный оборот по картам "Халва" увеличился на 45%, подчёркивается в сообщении.

— Мы твёрдо намерены довести портфель выданных карт до пяти миллионов уже через полтора года, — отметил главный управляющий директор "Совкомбанка" Андрей Спиваков.