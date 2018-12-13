Порошенко рассказал о трёх вещах, которых "боится Россия"

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Порошенко рассказал о трёх вещах, которых "боится Россия"

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Пётр Порошенко. Фото: © Flickr/Atlantic Council

Пользователи соцсетей высмеяли украинского лидера после его очередного выпада в адрес Москвы.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал три вещи, которых, на его взгляд, "боится Россия". Размышлениями украинского лидера поделилась его пресс-служба в "Твиттере".

Порошенко считает, что Россия боится единства и солидарности, международного присутствия на Украине, в Донбассе, в Крыму или Азовском море. А также президент России якобы ненавидит европейский успех Украины.

Пользователи "Твиттера" не оценили выводы Порошенко. Одни рекомендовали ему лучше молчать, чем заявлять такое, другие заподозрили в опьянении.

— Международное присутствие — это внешнее управление и полная колониальная зависимость страны от иностранных хозяев. Её ненавидит не Путин, а все нормальные украинцы и патриоты — патриоты Украины, — отметил один из пользователей.

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