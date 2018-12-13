Более 50 архиереев УПЦ отправили обратно приглашения на "объединительный собор"

Ранее аналогичным образом поступил канонический глава Украинской церкви Онуфрий.

Архиереи Украинской православной церкви продолжают возвращать вселенскому патриарху Варфоломею приглашения на объединительный собор. Как сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ, обратно в Стамбул отправлено уже более 50 посланий.

— Так поступили уже 56 архиереев — без учёта епископов, которые с самого начала отказались принимать письма с приглашениями, — уточнили в УПЦ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря. На нём будет обсуждаться вопрос о создании в Незалежной автокефальной, то есть независимой от РПЦ церкви. Каноническая УПЦ заявила, что принимать участие в этом собрании не будет. Митрополит Онуфрий отправил приглашение обратно константинопольскому патриарху Варфоломею.