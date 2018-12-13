Никакого праздника! Трамп отменил рождественский приём для прессы в Белом доме

Журналисты лишились роскошного фуршета и возможности насладиться неформальной беседой с Меланьей Трамп. И всё из-за "фейковых" СМИ.

Президент США Дональд Трамп впервые не будет проводить традиционный рождественский приём для журналистов в Белом доме. Об отмене мероприятия узнал телеканал Fox News, но официальной рассылки на этот счёт пока не было.

Приглашение на приём в Белый дом всегда считалось привилегией для сотрудников американских СМИ. На нём традиционно присутствуют журналисты президентского пула и сотрудники рейтинговых телекомпаний.

Помимо фуршета или небольшого шведского стола журналисты имели возможность прогуляться по Белому дому в сопровождении первой леди, а также поучаствовать в церемонии группового фотографирования.

Однако в этом году взаимоотношения Трампа с прессой окончательно испортились.

Напомним, летом он объявил фейковые СМИ врагами народа, а также заявил, что они могут спровоцировать войну.